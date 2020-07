Las vacaciones de los políticos, Brexit, inmigrantes y el futuro del 'balconing'

Estas son las semanas en las que de repente en nuestro país, el Congreso de los Diputados, Senado y muchas instituciones son engullidas por el monstruo del tiempo y desaparecen por varias semanas de nuestras vidas. Por suerte para los políticos, a diferencia de nuestros estudiantes, ellos ni tienen que estudiar más, ni darse prisa por aprobar lo que no se aprobó antes de las vacaciones de verano.

En España nos pillará en plena discusión sobre temas que, o bien no son de trascendencia política, o lo son y mucho, pero se decide pasar a pies juntillas…no levantemos mucha polvareda.

En Reino Unido, más de los mismo. Para esto no somos diferentes, y muchos Members of Parliament llevan de vacaciones desde diciembre pasado, esperando solo que en vez de que los dos meses de verano sean tragados por la inacción política en su país, desaparezcan los 12 meses de 2020 y entrar directamente en el tiempo de unicornios y piruletas de 2021 cuando al fin estarán libres del monstruo europeo.

Esta semana en concreto ha sido muy movida para los fans de la separación de la Unión Europea. Movida que en este caso no ha sido necesariamente positiva, ya que estos días dejaron dos muestras de su ineficiencia y de sus continuos tiros en el pie (a estas alturas le debe quedar poco pie sin agujeros).

La primera decisión que tanto a largo como medio plazo tendrá consecuencias será la instauración de su nuevo sistema de inmigración.

Sera más difícil entrar en el país, y solo querrán la creme de la creme… ¿también para cuidar a sus ancianos y poner sus cafés?

Pues sí, a partir de ahora los que no tengan buen nivel de inglés y no sean capaces de recitar a Shakespeare con acento de Windsor mientras recogen fresas o hacen camas en un B&B de Blackpool no entrarán… y si tienen cualquier tipo de antecedente penal que se olviden de venir a manchar su país.

Todas estas nuevas regulaciones, a muchos españoles, nos encantaría verlas reciprocadas en la Unión Europea, y así asegurarnos de que sufrimos el mismo trato que ofrecemos… pero nunca pasará y nos aseguraremos de que no somos incómodos a los cientos de miles de británicos que viven en nuestro país.