Las veces que Borja Sémper se ha opuesto al ala más dura del PP

Lejano a Vox

En desacuerdo con Ayuso

“No tengo ningún problema con ellos, desde luego no lo he tenido aquí en Madrid”, dijo en agosto de 2021 en una declaración en la que aseguró sin rodeos que tenía una “muy buena relación” tanto con Abascal como con Vox.

“Conozco a Isabel, me parece una mujer brillante, pero no comparto eso”, respondió claramente Sémper sobre la opinión de Ayuso al respecto, manteniendo su postura sobre el partido de extrema derecha.

Alabanzas a Mónica García

“Hay gente a la que yo no le he oído una idea buena en su vida. No que la comparta, sino en propositivo. Por ejemplo, en la campaña de las autonómicas de Madrid, veía a Mónica García y no cambiaba de canal, la escuchaba. Probablemente el 90% de las cosas no las compartía, pero veía que se lo estaba currando y contando las cosas que quería hacer”, expresó.