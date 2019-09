Las verdaderas encuestas están en los ojos de la ciudadanía... y la mayoría de la gente tiene la vista cansada

Curiosa la democracia.... nos fue entregada como agua de mayo y ya estamos en septiembre a punto de volver a ejercerla por tercera vez... en menos de un año. Ayer fue el Día Internacional de la Democracia. Qué bonita palabra en los labios de casi cualquiera. Pero, a veces, qué escaso el contenido en acciones, también, de casi cualquiera.

Puede que no creas en la democracia, es normal. Uno de los problemas es que las leyes han dejado de cumplirse y hemos perdido la conciencia de que es obligatorio cumplirlas. Cuando no se cree en las leyes y la justicia está cuestionada, los cimientos de la moral se tambalean. Y no hay nada más peligroso que vivir con falta de moralidad. Porque entramos en una selva de juicios de valor que no tienen una constitución que los pueda guiar.

Y para colmo, nuestra Constitución ha pasado a ser una utopía. Un librito que jamás hemos visto en la práctica pero que intentamos respetar lo máximo posible, aún sabiendo que cuando nos ponemos a leerlo, rápidamente vemos que a nosotros tampoco se nos respeta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a respetar algo que no te respeta?

Artículo 35: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Curioso artículo éste de nuestra Carta Magna teniendo en cuenta que miles de personas se irán al paro en los próximos años por la “automatización” tecnológica. Por lo tanto, el sistema económico NO cumple tampoco con la Constitución.

Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

¡Mira! ¡Otro artículo que se pasan por el forro! Y podríamos seguir...

El problema es que muchos creen que la Constitución sólo contiene el artículo 155. La ignorancia es tan atrevida, que jamás habrá una justificación digna en este país para recortar en Educación.

A la democracia le ha pasado algo terrible, y es que hemos terminado pensando que todos somos demócratas... del postureo. La política con su mismo formato tradicional, con sus carteles, sus campañas y el “y tú más”... mientras la gente se aleja cada vez más de las instituciones, esas que deberían ser la zona de confort de l@s ciudadan@s, se han convertido en el último edificio al que querer visitar.

A la gente no le gustan las instituciones, porque las miran con desconfianza y las asemejan a tediosos procesos burocráticos, pero sobre todo la falta de conocimiento. Ya que muy poc@s se ha encargado de presentárselas.

Es triste, porque en esas instituciones hay personas valiosas que practican la democracia de la mejor forma que conocen, cumpliendo lo que prometen. Pero lamentablemente, también residen los gusanos de la democracia, que son los que prometieron y no sólo no cumplieron, sino que nos faltaron al respeto, tomaron la democracia como un atajo en su camino particular para poder jubilarse en un yate con lo que puede ser la pensión de tu madre para tener un digno y merecido final (en su camino).

Por todo esto, no podemos pretender considerarnos mejores por ser demócratas. Posiblemente la democracia sea un trampantojo que nos hace aproximarnos más al civismo y a un cierto orden. Pero el caos siempre termina apareciendo en algún ayuntamiento de este país.