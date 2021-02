Gestación subrogada: del "control sexual de la mujer" a "hacer feliz a una familia"

David y Antonio son padres de dos niños que nacieron en Estados Unidos y defensores de la gestación subrogada “con todas las garantías para la mujer gestante”. Ellos creen que dentro de unos años “ya no habrá debate sobre esto”, “como ha pasado en los últimos 30 años con el niño probeta, el aborto o las familias monoparentales…”. Pero de momento, este proceso es controvertido y el debate sobre si regularlo o prohibirlo completamente continúa. La semana pasada, el Parlamento Europeo lanzó una nueva resolución en la que condenaba la explotación reproductiva con fines de gestación subrogada y la señalaba como una violación de la dignidad humana y los derechos humanos . Pero esta pareja defiende que su proceso no ha sido de “explotación reproductiva”.

En su opinión “los órganos vitales y los cuerpos no se venden, porque todavía no se han creado los mercados de cuerpos”. Cree que “no todo vale en la libertad”: “La libertad es que todo el mundo tenga derecho a llegar a fin de mes y sus necesidades cubiertas, no hacer lo que le dé la gana. La gente confunde libertad con egoísmo y la gestación subrogada se vende como “libertad” pero es a costa de una tercera persona”.

Cree que la nulidad del contrato en España no es suficiente: “Los vientres de alquiler están prohibidos en España, eso ya está regulado. Lo que debería hacer el Estado es cerrar las fronteras a los bebés gestados por vientres de alquiler en el extranjero. De esta forma se acabaría de forma directa con la compra de bebés extranjeros por parejas españolas”.

De libertad nada: “control reproductivo y sexual de la mujer”

Esta opinión es compartida por Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y una de las fundadoras de la asociación ’No Somos Vasijas’ que señala que “el deseo de ser padres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos”. Rechazan la práctica, porque, señalan, “implica el control sexual de las mujeres”. “Las mujeres no son máquinas reproductoras que fabrican hijos en interés de los criadores”, añaden. Sobre la manera “altruista” de gestar señalan que “la “generosidad” de unas pocas no evita “la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta”.

En su opinión “los vientres de alquiler representan la idea del control reproductivo y sexual de las mujeres en pleno siglo XXI”. Álvarez considera que los matices de las personas que quieren regularlos “son estrategias para conseguir una legalización mínima con el objetivo de abrir una puerta al mercado y eliminar el estigma social que hay sobre ellos”.