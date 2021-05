laSexta desata el cachondeo con este tuit sobre Marcelo

El lateral izquierdo del Real Madrid Marcelo ha sido uno de los protagonistas del inicio de la jornada electoral de este martes en la Comunidad de Madrid. El futbolista, que había sido convocado como vocal suplente para una mesa del colegio Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas), finalmente se ha librado.

Una señora mayor, que partía como segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplir al brasileño al tener una autorización de la administración, tal y como ha informado laSexta.

Pasadas las nueve de la mañana, Marcelo ha abandonado el colegio para volver a su casa y poder viajar junto al resto de sus compañeros para disputar el partido contra el Chelsea de semifinales de la Champions.

La cadena de Atresmedia ha informado en su perfil de Twitter de la noticia, pero lo ha hecho de una manera ambigua desatando el cachondeo entre los tuiteros.

“Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo”, han publicado dando a entender que iba a ser la señora la que iba a estar disponible para la Champions.

Tras una gran cantidad de memes, laSexta ha aclarado su tuit: “A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions”.