“Fuimos conscientes de que había modificar el delito de sedición por lo que nos decían en instituciones europeas, le aseguro que esto no se trató en las negociaciones con ERC”. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha mostrado su confianza -en Los Desayunos de TVE- en que la amplia reforma del Código Penal del Gobierno que prevé abarcar “todos los capítulos” -incluidos los delitos sexuales, los medioambientales y también el de sedición-, “será un proyecto de ley que llegará a la Cámara”.

Lastra, quien ha criticado con dureza al PP por calificar la propuesta de ‘Ley Junqueras’, ha resaltado la necesidad de “reformar el Código Penal para acompasarlo a los tiempos”.

En este sentido, ha puesto el foco en que la modificación del delito de sedición es para responder a la necesidad que tiene España de “homologarlo al resto de la UE”, y no para contentar a los independentistas, como dice el PP: “Entiendo que la derecha quiere crear crispación, pero en ningún momento en las negociaciones con ERC se habló de una reforma del Código Penal”, ha asegurado Lastra, quien dirigió las negociaciones con ERC para lograr su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

De este modo, Lastra reitera los argumentos expuestos este miércoles por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

“Cuando modificamos el Código Penal nosotros no pactamos esas modificaciones con los territorios. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que hay que modificar el Código Penal”, ha asegurado Lastra, quien ha dejado claro que el Gobierno hablará con todos los grupos parlamentarios, pero es el Congreso de los Diputados el que aprueba las leyes.

“Cuanto más consenso haya, mejor, pero no vamos a dejar de hacer las modificaciones por convicción por que el PP no se quiera sumar a nada”, ha argumentado, antes de vaticinar la falta de apoyo que va a recibir por parte de los populares para asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial: “Es imprescindible renovarlo, pero sin el PP no se puede”.

Campo: “Una figura más propia del siglo XIX”

En la misma línea que Lastra se ha manifestado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha considerado que “no hay que asustarse” por abordar reformas del Código Penal en delitos como el de sedición -lo que podría beneficiar a condenados por el proceso de independencia de Cataluña- pues es una figura “más propia del siglo XIX”.

El ministro ha explicado que “el problema catalán ha determinado que había unas figuras penales como la sedición más propias de ataques a la soberanía del siglo XIX pero hoy vemos que la soberanía es atacada de otra manera y es necesario dar respuesta proporcional a esas actuaciones”.

Juan Carlos Campo ha insistido en que “las nuevas realidades determinan cambios en el ámbito jurídico penal y el legislador debe estar atento a las demandas de la sociedad y no hay que asustarse por abordar nuevas realidades legislativas abriendo el debate en un sitio tan idóneo como es el Congreso de los Diputados”.

Lastra contradice a Aragonés

En referencia a la reunión del presidente Sánchez con el de la Generalitat, Quim Torra, la portavoz socialista ha matizado que en el encuentro “se hablará del déficit, de las infraestructuras... y también se hablará del conflicto político, pero no es para eso, porque para eso ya está la mesa de gobierno. Se hablará de lo que se habla con presidentes autonómicos”.

Estas palabras de Lastra contradicen las del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien hace dos días aseguraba que que el encuentro Sánchez-Torra es para abordar “la independencia de Cataluña”.

Lastra ha planteado que el diálogo no puede acabar nunca porque para eso estamos en política, tras lo que ha concretado que en Cataluña “lo primero que hay que hacer es reconocer a la gente que tienes enfrente para encauzar un conflicto político, que ha generado un conflicto social”: “Eso es lo que estamos haciendo para desinflamar Cataluña”, ha matizado.