Laura Borràs: “Un referéndum pactado con el Estado español en este momento es una utopía”

SERGI GONZALEZ Laura Borràs

Laura Borràs tiene un sueño: ser la primera mujer que presida la Generalitat de Cataluña. ERC y el PSC aparecen por encima de Junts en las encuestas, pero los posconvergentes funcionan luego mejor en las urnas que en los sondeos, como demostraron en las anteriores elecciones catalanas. La candidata de Junts vuelve a Cataluña tras su paso como portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. “No renunciamos a la independencia”, dice de manera taxativa durante esta entrevista, aunque no le pone fecha. Para ello mantienen todas las vías abiertas y rechaza eso de que es un ‘todos contra Illa’. Ella se considera más progresista que el exministro del PSC y proclama: es un “Junts contra Junts”. ¿Dará la campanada Borràs este domingo? Todo puede pasar. ¿Sigue siendo más de izquierdas que el señor Illa después de la que se ha armado? Fue una respuesta a una pregunta que me formularon sobre Junts, sobre quiénes éramos, cómo éramos… Definía nuestro espacio como transversal, que aglutina a personas de procedencias ideológicas muy distintas. Nuestros votantes son los que nos definen y en el CEO se enmarcan en el centro y en el centro-izquierda, más a la izquierda que los votantes del PSC. A la pregunta de si era más de izquierdas, respondí que sí porque hay que tener en cuenta no lo que uno dice, sino lo que sus hechos muestran. El Gobierno que se autodenomina retóricamente el más progresista de la historia hace un 155 digital, le pagan la fuga al rey emérito, sube el presupuesto de la casa real… Esos hechos avalan que yo sea muchísimo más progresista que el señor Illa.

¿Se ha convertido en un todos contra Illa? En lo que se ha convertido es en un todos contra Junts. Es como si hubiera un nuevo partido: Junts contra Junts. Pero lo cierto es que la irrupción del señor Illa despertó naturalmente una consideración cuanto menos sorprendente, ¿no? Alguien que tiene encargada la gestión de una pandemia al frente del Ministerio fundamental en tiempos de emergencia sanitaria que abandone sus responsabilidades para tratar de presidir una Generalitat que en su momento le expulsó como director general por una mala gestión de sus competencias y además que en su condición de ministro pues recortó, recentralizó e hizo una actuación absolutamente contraria no solo de la Generalitat, sino de todos los ciudadanos de Cataluña, pues hay que tener agallas para un ejercicio de esta naturaleza. Las encuestas dan una situación muy empatada. El PSC sale por delante en el CIS, mientras que ERC lidera la del CEO. Pero hace tres años vimos que Junts dio la campanada superando a Esquerra cuando ningún sondeo lo decía. ¿Confía todavía en poder ganar este domingo y ser la fuerza más votada? Desde luego estamos aquí para trabajar, al margen de las encuestas. Ahora parece que las encuestas nos ubican en este posible triple empate, en cualquier caso seguimos trabajando sin pausa, día a día. Por supuesto, trabajamos con la intención de poder ganar estas elecciones y tener la fuerza para sacar al país de la crisis sanitaria, económica y social en la que se encuentra. ¿Qué Gobierno propone concretamente? Un Gobierno capaz, fuerte, cohesionado, eficaz, eficiente, que gestione la crisis y que ambicione en avanzar hacia la independencia. Si está en el Gobierno en la próxima legislatura, ¿va a haber otra vez una declaración unilateral de independencia? No nos planteamos el cuándo, el qué es claro: activar la independencia. Nos planteamos el cómo. Es decir, cuando eso suceda sea para mantenerse, para verdaderamente vivir en una República. Mantenemos todas las vías abiertas, porque no renunciamos a la independencia. ERC tiene como vía un referéndum pactado con el Estado. ¿Se ha quedado a medio camino Esquerra y se ha envuelto totalmente en la bandera del pragmatismo? No me corresponde hacer valoraciones sobre lo que hacen otros partidos. Sí le puedo decir que un referéndum pactado con el Estado español en este momento es una utopía, es un escenario al que el propio Pedro Sánchez ha respondido con contundencia y habló de “no, nunca, jamás”. Fue bastante elocuente. Los hechos confirman que no quiere encontrar esta solución política que sería la más rápida y la más eficaz. Confiar en que el Estado español sea más democrático que español es confiar mucho. No pensamos que pueda ser una opción, pero hay que mantener esa vía abierta. Nos mantendremos en todos los caminos posibles porque no queremos renunciar a la independencia.

¿Por qué han firmado ese pacto los partidos independentistas para que no haya gobiernos con el PSC? ¿Cree que ERC lo respetará? En primer lugar, no necesitaba firmar ningún pacto porque he dicho desde el primer momento que no iba a pactar con el PSC. Sobre los demás, soy muy prudente y sólo puedo responder de lo que firmo yo y de lo que hace Junts. No soy yo quien tiene que decir qué tiene que hacer cada uno, todo el mundo sabrá si su firma tiene o no credibilidad, por qué no se firman cosas en primera persona o se delega en algún otro. ¿Qué le parece que no se hiciese la PCR el señor Illa? Ha dado positivo en el test de irresponsabilidad y negativo en el de ejemplaridad.

