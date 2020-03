Las dudas de Laura Escanes sobre el coronavirus: "No sé si tenemos toda la información"

Laura Escanes se ha mojado sobre el coronavirus con varias stories en su cuenta de Instagram. Desde que este nuevo virus entrara en España, la cifra de contagiados y de fallecidos no deja de crecer, hecho que ha llevado a las autoridades a decretar medidas como el cierre de colegios en las zonas más afectadas.

La instagrammer ha asegurado este martes que, a pesar de estar en Barcelona, está siguiendo al detalle todo lo que sucede en la capital tras el cierre de escuelas, universidades, guarderías. “También he visto fotos de gente superalarmada en los supermercados que ha acabado con todo lo que había y ya no hay nada”, ha explicado.

Sin embargo, entonces Escanes ha empezado a dudar de si realmente se conoce todo lo que está ocurriendo: “No sé si es verdad o no. Me entran dudas. A veces pienso que nos están diciendo que mantengamos la calma y a la vez nos quieren alarmar también. No sé si se está gestionando bien y si sabemos toda la información”.

“A mí me da la sensación de que no y que a lo mejor es más grave de lo que realmente es”, ha sentenciado.

La joven ha confesado que le han cancelado viajes y eventos tanto en Madrid como fuera de España. Además de subrayar las consecuencias que va a tener para la economía, ha señalado que en la piscina a la que va con su hija las van a comenzar a tomar la temperatura.

“Al principio estaba más tranquila y ahora empiezo a tener miedo. No sé si es que lo tengo que tener o quieren que lo tenga” ha finalizado.

Después, Escanes ha compartido dos mensajes que ha recibido tras sus palabras. En uno de ellos, un usuario, que le ha afirmado estar en Italia, le ha pedido que compartiera un mensaje en el que se narraba la situación del país y deseaba que no llegara a España a ese nivel. Para ello, ha solicitado responsabilidad a la gente para salir solo en lo necesario y que no saqueen los supermercados.

El segundo ha sido un comentario ofensivo de un usuario. Este le ha dicho que “no estaría maa que te pase a ti niñata braguetazo”. “Gente maja”, le ha contestado Escanes.