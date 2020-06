Laura Escanes denuncia los mensajes que está recibiendo por operarse el pecho

La modelo Laura Escanes anunció hace unos días en Instagram que se ha operado los pechos.

La influencer no especificaba si se había sometido a un aumento o sólo a una elevación, pero admitía que estaba recuperándose “poco a poco” y que le dolía “un poquito todavía”.

“Llevaba muchos años pensando si hacérmelo o no, y después del embarazo, las dudas o las ganas que tenía aumentaron bastante. El hecho de pasar por un quirófano es una decisión muy importante, es algo muy serio que tiene sus riesgos, por eso estuve tanto tiempo pensándolo”, explicaba.

Soy defensora de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo siempre que lo haya decidido así, no por presiones de nadie”, añadía.

Ahora, Escanes ha publicado en Stories algunos de los comentarios que está recibiendo por haberse operado los pechos pocos meses después de ser madre.

Destaca uno en concreto que empieza diciendo que no tiene nada que opinar pero que acaba asegurando que le “sorprende” que se haya operado ahora y no haya esperando dos o tres años, ya que que tiene una niña que “necesita los brazos de su madre”. “No sé, me resulta raro el momento que has elegido”, remata.