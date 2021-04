Laura Escanes responde entre lágrimas a los que la acusan de mala madre

Laura Escanes se ha derrumbado frente a sus seguidores. La influencer, que es madre de una niña de un año y medio, Roma, ha relatado en stories la conversación que tuvo con “una chica” con la que habla desde hace semanas y que la ha llamado mala madre.

Sin poder contener las lágrimas, Escanes ha se ha sincerado: “Me ha llegado a acusar de mala madre porque hago directos en Twitch y en alguna ocasión no me he levantado a atender a Roma cuando lloraba, pero es que realmente estaba atendida por su padre”.

La influencer ha contado que grabar esos directos es parte de su trabajo en redes sociales y ha explicado que, además, disfruta mientras los hace. “Si te fastidia verme feliz, es lo que hay. Lo siento muchísimo. Trabajo desde casa y es una suerte porque gracias a eso he podido pasar mucho tiempo con mi hija. Al final cada familia se organiza de la manera que quiere y como puede”, reveló Escanes llorando.

A pesar de las críticas, ha aclarado que no dejará de grabar ese tipo de contenidos y ha aprovechado para hablar de la presión que sufre en Instagram y para defenderse de las acusaciones de esa seguidora. “No me considero mejor madre por haber podido pasar el primer año de vida de Roma junto a ella cuando otras madres, por ejemplo, no han podido”, ha añadido la influencer, que pide dejar las “críticas negativas”, entre mujeres.

Escanes ha explicado a sus seguidores que este tipo de mensajes y críticas consiguen que se aleje de su comunidad en Instagram y que cuente menos cosas sobre su hija Roma y sobre su vida. A pesar del momento de bajón, la influencer ha insistido en que está bien y ha agradecido los mensajes de cariño que le han mandado algunos de sus seguidores: “Os estaré eternamente agradecida”.

No es la primera vez que Escanes sufre este tipo de ataques y críticas por como está criando a su bebé. Cuando la niña tenía cuatro meses, algunas personas la criticaron por no optar por la lactancia materna. “Eres un cateta egoísta que no tiene ni puta idea de nada y encima te lo paga todo tu marido que te saca 30 años. Vais a durar una mierda, así que disfrútalo. Por cierto, te has jodido la vida con 23 años que tienes y haces vida de vieja”, rezaba uno de los mensajes, que compartió la propia influencer.

Roma, la primera hija en común de Laura Escanes y Risto Mejide nació en octubre de 2019, algo más de dos años después de que la pareja se casara en una masía del siglo XVI en un municipio cercano a Barcelona.

El presentador tiene otro hijo, Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez. A pesar de que el pequeño, de diez años, vive con su madre, es habitual verlo con el matrimonio y Escanes tiene muy buena relación con él.