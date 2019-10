La respuesta brutalmente honesta de Laura Escanes a quien le dice que se ponga tanga

La influencer sólo ha necesitado siete palabras para dar la mejor respuesta posible: “No puedo con las pérdidas del posparto”. Y no ha olvidado añadir otro guiño de vuelta.

Escanes ha dado más detalles acerca de su recuperación en otros Stories, en los que cuenta que sufrió una “revolución hormonal inmensa”. “Gané unos 16 kilos durante el embarazo y he perdido casi 12 hasta ahora. Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas hasta que mi ginecólogo me diga que puedo empezar”, añade.

Según desvela, afrontó el parto sin nervios pero las contracciones supusieron el dolor más fuerte que ha sentido nunca. “Y lo volvería a pasar una y otra vez”, añade.