Laura Fa ('Sálvame') se sincera sobre la enfermedad crónica que padece

“La primera que sí, que tengo psoriasis, que mi codo está en pleno brote. La segunda, que no pasa nada, que es una enfermedad crónica y no contagiosa con la que puedo quedar estupendísima de la vida en las fotos y, por suerte, en mi caso, hacer una vida normal del todo”, contó, aprovechando que este martes se celebraba el Día Mundial de esta dolencia.

A post shared by Laura Fa (@laura__fa) on Oct 29, 2019 at 4:08am PDT

View this post on Instagram

“Solo me acuerdo de ella cuando me dicen ¿que te pasa en la piel? ¿Pica? ¿Te duele? ¡No te lo había notado! ‘Yo conozco a no se quien que se le curó con tal crema’ ‘oh, si es genética esperemos que no le salga a tus hijos’,..... y así hasta mil frases tópicas más”, añadió Fa.

La colaboradora aprovechó para hacer un alegato: “Aunque la sufren 125 millones de personas en el mundo, aún parece raro que podamos mostrarla con naturalidad. Así que, demos visibilidad y normalidad a esta afección de la piel y crucemos los dedos porque algún día deje de ser incurable”.

En agosto ya se sinceró acerca de otra enfermedad que tuvo en el pasado. Según contó en Sálvame, con 28 años tuvo un cáncer de tiroides. Lo superó y pasa revisiones cada año.