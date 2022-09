Laura Mora: "Estuve a punto de tirar la toalla"

Alvaro Barrientos via Associated Press

Laura Mora (Medellín, 1981) se ha metido esta noche en la historia de su país, Colombia, para el que ha ganado la primera Concha de Oro del Festival de San Sebastián y está pletórica: “Esto ha sido la reivindicación de seguir adelante”; pero no siempre fue así.



“Para mí el cine es la trinchera donde resisto y donde me inspiro y sobrevivo, y en un momento dejó de ser eso, fue muy difícil y coincidió con que a una persona a la quiero le diagnosticaron cáncer y anteayer, le dijeron que estaba limpio”, dice en una entrevista con EFE tras recibir su premio, visiblemente emocionada.



“Los reyes del mundo” es una “road movie” onírica y dolorosa sobre cinco chicos de la calle de Medellín que buscan su tierra prometida.



La directora cuenta el viaje, entre Medellín y Nechí (Bajo Cauca, Antioquia), de cinco amigos adolescentes que están solos en el mundo, tras recibir uno de ellos una notificación de restitución de tierras arrebatadas a su familia por los paramilitares.



Rodada en la zona del Bajo Cauca, tuvieron muchas dificultades, no solo por tratarse de una zona muy atravesada por el conflicto, ya que hubo 33 casos de covid en el equipo, incluidos los cinco protagonistas y les pilló en medio del estallido social en Colombia, con carreteras cortadas cada día y una gran incertidumbre.



Hubo momentos en el rodaje en los que Mora tuvo miedo. “Andrés (uno de los actores) tuvo un accidente muy fuerte, sentíamos que no despegábamos, que era un recorrido sin fin”, ha dicho.



“Fue un rodaje fue complicado y hermoso, una prueba de resistencia, la belleza cuesta, pero ha valido la pena”, ha añadido.



Mora debutó con el thriller político “Antes del fuego” (2015) y en 2017 estrenó en este mismo certamen “Matar a Jesús”, una película autobiográfica basada en el asesinato de su padre en Colombia que obtuvo una mención especial en la sección Nuevos Directores de este mismo festival.