Laura Pausini: “España es muy interesante musicalmente: es muy europea, pero nunca olvida sus raíces”

Es, sin duda, la coach con más desparpajo de la televisión. Desborda frescura, espontaneidad y encanto. Con ella, la diversión está asegurada. Aunque, a la hora de luchar por sumar las mejores voces a su equipo de La Voz, se transforma en una guerrera que no escatima en armas y argumentos para convencer. Cada viernes, compite con Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Pablo López, pero como ella dice “me llevaría a los tres a mi casa”. Laura Pausini nos cuenta sobre su experiencia en la pequeña pantalla en España y sus planes para el próximo año, entre los que se encuentra el inminente lanzamiento de la canción Io Sì (Seen), banda sonora de la nueva película de Sofia Loren. Este viernes terminó la fase de las audiciones a ciegas, muy seguida siempre por el público. Antena 3 prometió una nueva dinámica aún más emocionante… ¿qué nos espera? En algunos momentos es muy, muy emocionante, en otros te pones de los nervios, a veces es muy divertido… Entre los concursantes y los coaches he pasado muchos meses intensos y bellísimos, interrumpidos por la Covid-19… Por eso, el regreso a las grabaciones fue difícil para mí, que tengo mucho miedo de esta pandemia, pero, al mismo tiempo, el reencuentro fue un despertar de emociones. ¿Qué tal con Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Pablo López? Os hemos visto sacar mucho las uñas para luchar por los talents… La verdad es que me los llevaría a los tres a mi casa para siempre. Son diferentes entre ellos y cada uno me conquista por algo. ¡Sabéis cuánto adoro y admiro a Alejandro! Es un amigo y le echo de menos cuando no lo veo o no tenemos contacto en un mes... ¡qué suerte conocerlo! Antonio es como si fuese un compañero de la escuela, siento que lo comprendo mucho más de lo que él cree. Me gustaría que fuese mi hermano, aunque admito que es muy guapo para ser solamente mi hermano (se ríe y matiza que es una broma). Tengo un feeling con él que me flipa… A veces es misterioso, y eso, aunque no me gusta, ¡a él, se lo perdono! A Pablo no lo conocía hasta esta experiencia en La Voz. Él es más difícil de comprender para mí. Creo que, para él, la música es su manera de expresarse… ¡ya veis en el programa que me encanta escucharle y cantarle!

Roberto Sastre Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Pablo López y Laura Pausini son los coaches de La Voz

Has participado ya en varios talent shows en España y otros países, ¿qué destacarías del talento artístico en nuestro país? España es muy interesante para mis oídos porque es muy europea, pero nunca olvida sus raíces en la música y en la forma de cantar. Eso es algo en lo que me reconozco mucho y me hace sentir en casa, aunque no haya nacido aquí. Los talent shows que he hecho en España me han permitido ver diferentes estilos de concursantes: Factor X estaba lleno de chicos con ganas de mostrar su personalidad, su faceta cantautora, sus ganas de modernidad... La Voz es más la unión de personas que quieren llorar cantando, son más “clásicos”. Adoro las dos, me faltaría una parte sin la otra.

Ahora que ya tienes listo tu equipo, ¿qué esperas aportarle tú? ¿Cuál será la “huella Pausini” que quedará en los talents cuando acabe el programa? Yo hablo mucho. Lo hago a diario en casa con mi familia y, en la música y con mis amigos, soy la misma. Así lo he hecho con ellos. Les doy mi experiencia y les pregunto por las suyas. Porque la experiencia de un cantante nace sobre todo de su recorrido personal. Después llega el resto. Creo que mi equipo es el más moderno, el más nuevo para La Voz. He vivido unas experiencias con algunos de ellos que nunca olvidaré.

Roberto Sastre Laura Pausini y Antonio protagonizan muchos de los momentos más divertidos del programa

Protagonizas muchos momentos divertidos en televisión y el público suele decir: “Me encanta Laura, está loca”. Pero dices que simplemente te muestras como eres. ¿Quién es el loco: quien es espontáneo y natural o quien se sorprende porque seas tú misma? Pienso que hoy en día ser naturales puede sorprender. En los 90, quizás era muy cursi serlo, pero yo soy igual desde entonces. Quien me sigue desde mi primer disco español, de 1994, sabe que al principio era más tímida, muy romántica y no conocía las palabras “rabia y decepción”, pero siempre era sincera y directa. ¡Ya era un poco atrevida y loca! En 2004 se agregan a esta lista las palabras que me faltaba conocer antes… Y esa soy yo. ¡Y quizás mucho más! Ja, ja, ja. Puedes ser seria y loca al mismo tiempo. Soñadora y racional al mismo tiempo. Al final, yo soy mitad como mi padre (músico, soñador y loquito) y mitad como mi madre (maestra de primaria, disciplinada y sincera). En todo lo que hago. Siempre.

¿Qué aportan en tu carrera profesional proyectos televisivos como La Voz? Es una experiencia de vida, más que de carrera. Sinceramente, siendo coach no vendes más discos o más entradas a tus conciertos. Pero te aporta muchas cosas que, cuando estás sola contigo misma, pueden ayudarte a escribir, a elegir canciones diferentes de las que pensabas... Es una experiencia de vida muy positiva. Me siento super agradecida de que me inviten a vivir estas experiencias. No lo haría si no me gustara ya que tengo la suerte de poder decir que no (¡y lo he dicho en algunos casos!). Si estoy ahí una vez más es porque echaba de menos sentarme frente a aquellos talentos, al lado de mis colegas y con las personas que producen el programa que son mujeres que admiro muchísimo.

¿Para cuándo un nuevo disco? ¿En qué estás pensando? Me gustaría sacar un nuevo disco en Navidad de 2021. Adoro planear y hacer calendarios, pero el 99% de las veces no me sirve para nada porque todo cambia. Por ejemplo, el disco “Hazte Sentir”, que se publicó en marzo de 2018, estaba planeado para diciembre de 2018, pero yo tenía el disco listo y no soy una persona capaz de esperar cuando tiene listo algo en lo que cree. Pero no es lo único en lo que estás trabajando… Tu nuevo proyecto es nada menos que la banda sonora de la nueva película de Sofía Loren, escrita por la compositora Diane Warren. ¡Sí! ¡Me emociona muchísimo usar mi voz para difundir en todo el mundo el poderoso mensaje de esta película y de esta canción! La vita davanti a sé (La vida ante sí) me impresionó mucho. Sofia está increíble en su personaje de Madame Rosa y verla actuar de nuevo en esta nueva película, después de tantos años de su última interpretación, es realmente conmovedor. Mi nueva canción, Io sì (Seen) se lanza el próximo 23 de octubre en 5 idiomas: italiano, portugués, francés, inglés y, por supuesto, español. Es un privilegio para mí y para mi país, Italia. Agradezco muchísimo a Diane Warren y Edoardo Ponti por haber elegido mi voz.

EL HUFFPOST Portada de la canción de Laura Pausini, banda sonora de la película La vida ante sí con Sofia Loren