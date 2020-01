Cómo lavar correctamente los dientes de tu perro

Fenne via Getty Images

Para hacerlo hay que tener en cuenta los materiales y una serie de pasos a fin d que el animal no rechace esta rutina.

Paciencia y cepillos específicos

El experto recalca que para que el animal mantenga una higiene bucal correcta hay que utilizar productos adecuados y no “reutilizar los que hay por casa”. “Los perros tienen un esmalte y unas encías distintas a los humanos por lo que necesitan cepillos especiales, sobre todo porque la forma de la boca y los dientes es diferente”, detalla la auxiliar técnico veterinario Laura García.

“Lo bueno es que no hay que cepillarles por la cara interna de los dientes, ya que eso lo hacen ellos expandiéndose la pasta con la lengua”, detalla.

La alternativa NO son las chuches

En los estantes dedicados a higiene dental de las tiendas de animales suelen abundar las barritas o golosinas para que el perro coma y elimine así la placa. Sin embargo, los expertos coinciden en que esto no es un remedio para la higiene dental.

“Todas las golosinas abrasivas para los dientes o que puedan reducir la placa bacteriana pueden ser de alguna ayuda, pero no básicas. Tendría la función de un chicle sin azúcar mentolado. Si piensas que la limpieza del perro se va a mantener dándole golosinas estás equivocado”, apunta Lázaro.

En el caso de que el animal no se deje cepillar los dientes o que incluso pueda morder al dueño por los nervios, García recomienda varios juguetes masticables que resultan útiles para que el animal elimine cierta placa por sí mismo.

El primero sirve principalmente para eliminar el mal aliento, se disuelve en agua y ayuda a combatir el sarro y la placa; el problema es que los animales suelen notar un sabor extraño en el agua y lo rechazan. El segundo resulta cómodo para perros que no se dejan manipular la boca, aunque no está recomendado para animales con problemas de comportamiento ya que no suelen aceptarlos.