La Ley Electoral obliga a Iglesias a dimitir como vicepresidente la próxima semana

Iglesias, con Sánchez y Calvo en el Congreso

Cambio de planes para el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. También para la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, que se presentará como número dos por el PSOE. Ambos tendrán que dejar el Gobierno antes del 31 de marzo. Esa es la fecha tope para presentar las candidaturas a la Comunidad de Madrid, según la ley electoral de esa región, de cara a los comicios del 4 de mayo.

Según la norma madrileña, son “ineligibles” el presidente y los miembros del Gobierno de la Nación y sus secretarios de Estado. Por ello, para poder concurrir en las listas electorales deben dejar sus cargos antes del registro de la candidatura.

Pablo Iglesias anunció el pasado 15 de marzo que dejaba el Ejecutivo para presentarse como candidato de Unidas Podemos para los comicios del 4-M. En el vídeo, el actual vicepresidente segundo defendía que seguiría defendiendo las medidas sociales y gastaría sus últimos esfuerzos en sacar adelante la Ley de Vivienda, que ha generado numerosos enfrentamientos entre socios de gobierno. Sin embargo, las normas electorales en Madrid le obligan a adelantar los plazos.

Despedida del Senado

Por el momento el equipo de Iglesias no se ha pronunciado, sigue estudiando la situación y guarda silencio sobre la fecha de su salida, pero, de acuerdo con esa norma, tendrá que marcharse antes de lo que había previsto, poco antes de que el 18 de abril arranque la campaña.

Sin embargo, el propio Iglesias ya se ha despedido del Senado en la sesión de control de este martes y hará lo propio con el Consejo de Ministros en la cita del próximo martes.

La ley electoral precisa que serán ineligibles quienes se encuentren en situaciones como la de estar en el Gobierno, ser senadores, directores generales o quienes ejerzan funciones o cargos remunerados por un Estado extranjero en el momento de la presentación de la candidatura “o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones”.

Podrá seguir en el escaño... de momento

El vicepresidente sí podría conservar hasta después de los comicios, si quisiera, su escaño en el Congreso tal y como ha anunciado que hará el candidato de Cs, Edmundo Bal. No obstante, no se podrían compatibilizar las actas con el escaño en la Asamblea. No obstante, Iglesias ha mostrado su intención de dejar el Congreso próximamente.

Las candidaturas deben presentarse ante la Junta Electoral Provincial de Madrid entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria, o sea, entre el 26 y el 31 de marzo. La publicación preliminar de candidaturas será el 2 de abril, y el 7 abril la Junta Electoral Provincial de Madrid proclamará definitivamente a los candidatos.

Tal y como recoge el decreto de convocatoria de elecciones, el primer día de campaña será el domingo 18 de abril, y el último el domingo 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid.