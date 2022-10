“Empecé a escribir en Instagram sobre lo que me gustaba, pero me di cuenta de que París era lo que más interesaba. La gente lo veía muy útil así que me decidí a escribir solo de esta ciudad”, dice Gea en un paseo en torno a las galerías comerciales del siglo XX, en el centro de la capital francesa.

Del Art Déco a Emily in Paris

“No enseño un París secreto, pero sí el que la gente no suele venir a ver. Por eso yo disfruto más escribiendo estos paseos insólitos que haciendo grandes guías, aunque al final lo que la gente más pide son las listas: 22 planes insólitos, recorrido de la serie Emily in Paris , qué ver si vienes por primera vez...”, explica la autora de Le Cahier de Lola.

Pese a las numerosas propuestas comerciales que le llegan, esta especialista en marketing de creación de contenidos asegura que seguirá trabajando en su blog como un “hobby”, para conservar la autenticidad. “Trabajo en redes sociales, conozco bien lo que hay detrás y no me apetece. Quiero ser lo más auténtica posible. Recomiendo solo cosas que me gusten, y la mayoría de veces no me pagan por ello”, confiesa.