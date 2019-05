"¿Le compensa?": la demoledora reflexión de Almudena Grandes sobre el futuro de Cs que da mucho que pensar

No lo entiendo

Siempre es muy feo decir “ya os lo advertí”, así que me limito a constatar que el 27 de mayo amaneció. De madrugada, trajo el gran éxito de Casado en la noche electoral. Tras otro resultado horrendo, el líder del PP consiguió que todos los medios abrieran con la misma fotografía, él y sus dos candidatos madrileños como estrellas de un musical. Claro, que su triunfo puede quedarse en esa foto. A veces, la realidad se ve mejor de lejos que de cerca. Yo no comprendo a los votantes de Madrid en Pie, pero entiendo perfectamente que Vox se niegue a otro pacto a la andaluza. Eso sería lo mismo que decirle a sus electores: no volváis a votarnos, total, ¿para qué?, votad directamente al PP o a Ciudadanos, que son los que siempre se benefician de vuestros votos. En el caso del PP el beneficio es mayor porque, a este paso, Vox acabará devolviéndole lo que le ha quitado. Lo de Ciudadanos es distinto. Me pregunto si de verdad Rivera aspira a gobernar algún día este país, en solitario o en coalición. En ese caso, ¿imagina a sus ministros reuniéndose con un futuro Macron, una futura Merkel, después de haber pactado con la ultraderecha en media España y de que Valls haya recorrido Europa contándolo a troche y moche? Si Ciudadanos no ha adelantado al PP ahora, no va a adelantarlo nunca. Si le ayuda a recuperar poder territorial con la ayuda de Vox, seguirá convirtiendo sus derrotas en victorias, como hizo ya en Andalucía. ¿De verdad les compensa? Deben de pagar a alguien para que piense pero yo, sinceramente, no lo entiendo.