Le dejan en el parabrisas una nota con una petición que a simple vista es llamativa

En esta ocasión no ha ocurrido nada de eso. La usuaria @AnaViguri ha compartido la nota que le han dejado en el parabrisas de su coche y es cuanto menos llamativa.

En el papel escrito a mano se puede leer: “Hola vecino. Estoy pensando en comprar un CX-30 y me gustaría saber cómo le va este coche. ¿Sería tan amable de darme su opinión aunque sea en un simple WhatsApp?”.

La tuitera no se lo ha podido tomar mejor y ha escrito en tono de humor: “La nota que me han dejado hoy en el parabrisas sería el comienzo de una historia de amor en una película americana, pero como soy de Cartagena me voy a comer un mojón….”.