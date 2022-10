Le dicen a Ana Rosa que muchas veces le llaman "facha" y su respuesta no decepciona

En una entrevista en el diario ABC en la misma semana que ha vuelto a la televisión tras superar un cáncer, la presentadora afirma: “Bueno, debe de haber en este país 39 millones de fachas. Todo aquel que no piensa como piensan algunos es facha. Pero bueno, es que no hay que darle mayor importancia. Yo por eso no entro en Twitter”.

“Chico, sentido del humor. Porque es que, si no, no podríamos tener la literatura que tenemos, no podríamos tener muchísima de la música que tenemos o de los poemas que tenemos. Libertad para las personas sin molestar a los demás”, ha reclamado.

“Se me tiene que olvidar. Es que me gusta lo que hago, me apasiona el periodismo, me gusta el programa, me gustan los compañeros, me gusta la redacción, me gusta con quién estoy y entonces lo hago con satisfacción. Pero yo aparco muy bien la vida profesional y la vida personal”, advierte.