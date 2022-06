Le dicen a Florentino Pérez que es 'trending topic' mundial y su reacción es para verla

Durante la entrevista, en la que no ha duda en desvelar lo ocurrido en la negociación con Mbappé, quien quince días antes de tomar una decisión y decantarse por su continuidad en el PSG cambió su comportamiento, ha asegurado. Y ha insistido en que “el Mbappé que quería venir al Madrid no era este”. “A este Kylian yo no lo quiero”, ha dicho.