Le dije a mi madre que recurro a trabajadores del sexo y su respuesta cambió nuestra relación

También he tenido que salir del armario delante de miembros de la comunidad de discapacitados. Para mi gran sorpresa, con ellos a menudo me ha resultado aún más difícil. Me han llegado a decir que solo necesitaba una mujer sin discapacidades en mi vida y así todo se solucionaría. Cada una de estas salidas del armario ha moldeado en gran medida mi identidad como discapacitado queer, pero creo que mi experiencia más reciente ha sido la más poderosa y la que más me ha transformado en mi trayecto: le confesé a mi madre que contrato a trabajadores del sexo.

A lo largo de mi vida, he tenido que revelar mis distintas identidades a los cuidadores que me ayudan con tareas diarias como ducharme e ir al baño. Cada vez que se lo revelaba a uno de ellos, esperaba que mi sinceridad no le ofendiera, ya que dependo de su ayuda. Hubo muchas ocasiones en las que les oculté quién era para no perder sus cuidados.

Con 30 años, salí del armario como discapacitado queer. Fue durante mi fase de “Soy discapacitado, y si no te gusta, que te jodan”. Sabía qué pensaba la gente sobre las personas discapacitadas y el sexo y yo quería coger esas ideas erróneas, darles la vuelta y ponérmelas como medallas. Si reclamaba el uso de la palabra discapacitado y la decía yo primero, quizás el capacitismo y los prejuicios que me encuentro en mi día a día no me dolerían tanto, ¿no?

Tras encontrar un término que sentía que me encajaba mejor, empecé a considerarme queer cuando tenía 27 años. Ya no me sentía cómodo utilizando el término gay. A causa de mi discapacidad, no soy musculoso; tampoco tengo pluma ni ninguno de esos rasgos que se suelen asociar culturalmente con esta palabra. Utilizar el término queer me resultaba más seguro. Significaba que no tenía que adherirme a una narrativa que recurre a ideas o imágenes que mi discapacidad no me permite cumplir.

Tomé la decisión de recurrir a trabajadores del sexo hace casi dos años. Estaba harto del capacitismo con el que me estaba topando cuando trataba de encontrar pareja. Harto de que me preguntaran si me funcionaban los genitales y me dijeran que soy “demasiado mono para ser discapacitado” o que parezco retrasado y que nadie me va a querer. El dolor que me provocaban estos mensajes estaban surtiendo un efecto devastador en mi autoestima y no sabía qué hacer al respecto. Me cabreaba no poder usar mi cuerpo como me gustaría y me dolía que los demás hombres queer no me consideraran sexualmente viable.

Un día, visité una página web de escorts varones homosexuales y eché un vistazo. No tenía ni idea de lo que hacía, pero sabía que necesitaba probar algo distinto.

Contacté con unos cuantos de los hombres de la página web y les pregunté si alguna vez se habían acostado con un cliente discapacitado. Algunos respondieron que sí y muchos otros que no. Al final encontré a un escort que me encantaba. Tenía los ojos marrones, los ojos azules y el pecho poblado de pelo (mi debilidad). Contacté con él y le dije que me gustaría fijar una sesión. Él accedió y nos empezamos a ver con regularidad.

Nuestra primera sesión estuvo marcada por el nerviosismo, ya que tuvimos que aprender a manejarnos con mi discapacidad. Él no quería hacerme daño y me dijo después que le preocupaba no haber cumplido mis expectativas. Yo me esforzaba por facilitarle lo máximo posible todo lo relativo a mi discapacidad (echarme en la cama, colocarme en un columpio especial, indicarle cómo moverme, etc.). Recuerdo que pasé esa primera noche con miedo de que me dijera que no podía hacerlo y que se marchara, como habían hecho tantos antes que él.