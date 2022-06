Le gritan esto a Yolanda Díaz desde la grada y su respuesta no puede ser más clara

Después, durante su apasionada alocución, Díaz dejó otra frase que es toda una declaración de intenciones sobre su futuro político: “No me resigno. Si he estado nueve meses peleando por subir el salario mínimo 15 euros, estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España”

“Quiero que esté todo el mundo. En mi vida no he hecho otra cosa que sumar. He sumado siempre”, explicó este jueves durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta.