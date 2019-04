"Le he ayudado yo...": así fue el momento inmediatamente posterior a que Ángel ayudara a morir a su mujer

“Ella me lo pidió y lo he hecho por ella. Ahora es cuando me está saliendo todo”. El programa El Intermedio —de laSexta— ha emitido el momento inmediatamente posterior a que Ángel Hernández ayudase a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años.

En ese momento, Hernández se puso en contacto con El Intermedio para explicar ante las cámaras cómo fue este proceso. Asimismo, llamó a Emergencias para comunicar lo que acababa de suceder: “Es muy doloroso por dos razones, porque supone una pérdida y porque lo he tenido que hacer yo”, afirma entre lágrimas.

Así se produjo esa llamada: