Le manda un mail a su profesor estando de fiesta y recibe la mejor respuesta de la historia

Es uno de los tuits más virales de las últimas horas en Twitter y no es para menos. La cuenta @ceciarmy, especializada en subir contenido de humor a redes sociales, ha publicado el mail que un alumno le mandó a su profesor estando de fiesta y la respuesta de este.

Sergio le mandó un correo a Javier con el título ”atraseme el trabajo porgavor”. En el texto que manda “desde el mocil que he salido esta noche y mananan me voy a levantar con una resaca hecho pedazos” le pide al docente cambiar de fecha porque no le va a dar tiempo a terminarlo.

Además, el alumno le dice al profesor que es “la hostia”, que le quiere mucho y que es “el único profesor bueno que quedaen esta universidade lleno de capullos”.

Para terminar le pregunta por la camisa que llevó a clase el viernes porque quiere regalarle una a su padre “así como de viejo molón”. Acaba el mail con un “porfavor dejame entregarlo otro día que eres el puto amo y quiero aprobar. Gracias jefe”.

Y la respuesta del profesor no puede ser más gloriosa. Javier le dice a Sergio que se alegra de que se lo esté pasando bien de fiesta ya que le recuerda “a cuando salíamos de ‘cubalibres’ en el pueblo”.

También le da la buena noticia de que les ha ampliado la fecha de entrega unos días y le pide que se lo diga al resto de la clase. Sobre la camisa de “viejo molón” cuenta que se la regaló su mujer “y le encanta” por lo que tiene que “cumplir” y ponérsela de vez en cuando. Eso sí, no sabe de dónde es.

Y concluye: ”¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que envíes un correo electrónico envíame también una botella como la que te tomaste anoche para así no acordarme mucho de este correo”.

La publicación lleva en 8 horas en Twitter más de 45.000 ‘me gusta’ y más de 6.000 compartidos.