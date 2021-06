Le manda un WhatsApp a la hermana de su abuelo y su más que sincera respuesta arrasa en Twitter

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Logotipo de la app de WhatsApp.

Una usuaria de Twitter ha dado a conocer una conversación maravillosa entre ella y la hermana de su abuelo, a la que le mandó un mensaje por WhatsApp desde el teléfono de su abuelo.

La autora del mensaje le explica que ha visto que su abuelo tiene un montón de mensajes suyos sin responder en WhatsApp, que él no sabe usar esa aplicación y que le manda una foto para ver cómo está físicamente.

“Ya sabes que no sabe utilizar mucho el WhastApp. Te mando una foto de tu hermano con la abuela también para que les veas”, relata.

Y la respuesta de Anita Hermana es tan sincera que ha enamorado a miles de personas en Twitter: “Gracias preciosa, bonita, guapa, muchas gracias. Mi hermano está gordísimo, tu abuela está gorda también pero no tanto como está mi hermano”.

“Se ha quedado dios mío, si no podrá andar siquiera qué barbaridad. Pero luego sigue guapo, guapo ha sido desde chico y sigue siendo guapo pero está tremendo. Eso no es bueno. Gracias cariño mío un besazo muy grande”, ha proseguido.

“Le hablo a la hermana de mi abuelo desde su teléfono* y me responde esto. Yo es que no puc con la simulación jaja”, ha escrito la nieta en Twitter. Una publicación que tiene en menos de 24 horas más de 19.800 me gusta y más de 2.000 compartidos.