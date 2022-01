Le pide a su hermano comida porque está confinada y su conversación por WhatsApp ya es historia

DE DONDE SACASTE ESE HERMANO? Imagínate el mio que me caí, me desmaye de la misma caída/golpe y el chabon escucho el ruido me miró y dijo "sigue dormida no paso nada" CASI MUERO y me dejó ahí tirada en el piso y después le contó a todos para reírse 💁🏻‍♀️