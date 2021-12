Le piden a Anabel Alonso que diga algo bueno de Ayuso: decir dice, pero...

La actriz Anabel Alonso es una asidua tuitera y el azote de la derecha en la red social del pájaro azul. Ahora ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hablado de la actualidad política y de su carrera como intérprete.

Alonso, reciente galardonada con el premio MiM series por su trayectoria, ha contado cómo fue trabajar con Veronica Forqué en Kika, la película de Pedro Almodóvar.

Sobre su experiencia en la cinta, la actriz ha contado que “para una recién llegada como yo, era un sueño hecho realidad” y que se tuvo que pellizcar “no sé cuántas veces”.

También ha explicado qué nunca pensó que Veronica Forqué “se iría de esta manera”: “Lo del suicidio es algo muy bestia, porque no puedes entenderlo. Sí que se podía ver que tenía problemas, no estaba bien físicamente y había pegado un cambio tremendo... Pero luego dices: ¿por qué? No estaba sola, tenía a su hija, tenía amigos... Pero es cierto que la cabeza da muy malas pasadas y que una llega hasta donde llega”.

Hablando de política, Alonso ha valorado la gestión de los gobiernos de la siguiente forma: “Es una crisis sanitaria, social y económica de la que no se tenía noción y por la que no se había pasado nunca. Entonces, que haya estas luchas y que la oposición haga política con una crisis a vida o muerte me parece lamentable e inmoral. No puedes intentar cargarte a tu oponente con este arma arrojadiza que es la pandemia. Hay muchas vidas que se han perdido por el camino. Y espérate, que se siguen perdiendo”.

Casi al final del entrevista le han preguntado si podría decir algo bueno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su respuesta ha sido muy clarividente: ”[Largo silencio] Cri cri, cri cri”.