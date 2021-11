Le preguntan a Álvarez de Toledo por la vacunación de Abascal y dice abiertamente lo que piensa

Aimar Bretos ha entrevistado a Cayetana Álvarez de Toledo en Hora 25, el programa nocturno de la Cadena SER, con motivo de la presentación de su nuevo libro Políticamente indeseable.

Durante la charla, el periodista le ha preguntado a la diputada del PP si Vox le ha tanteado alguna vez para formar parte de su formación política. Álvarez de Toledo ha afirmado rotundamente que no y ha contado todos los aspectos en los que difiere de la formación de Santiago Abasca y también los que comparte.

“Es un partido nacionalista y yo no soy nacionalista. Es un partido que da la batalla en el tema identitario de género etcétera en algunos aspectos bien, que yo comparto. Creo que no se puede colectivizar a ningún grupo, ni a los hombres, ni a las mujeres ni a los homosexuales. Yo creo en los ciudadanos y en su valor intrínseco, que somos únicos e individuos y libres e iguales ante la ley y no se nos puede discriminar por sexo”, ha afirmado la diputada de la formación de Pablo Casado.

Álvarez de Toledo ha proseguido con los temas en los que no está de acuerdo con Vox: “Considero que no tenemos que tirar el modelo del 78 con el agua sucia del nacionalismo”. También ha comentado que ella, al contrario que Vox, tiene “una visión distinta de Europa” y se considera “europeísta”.

Está en contra también de la política de inmigración de Vox porque no cree que se pueda “colectivizar a los inmigrantes”.

Bretos le ha preguntado que qué le parece que Abascal no haya querido decir en público si se ha vacunado o no y no ha podido ser más clara: “Lo digo en el libro también, no me parece bien. No entiendo por qué no lo dijo. Me parece una responsabilidad vacunarse y los líderes políticos tenemos una responsabilidad al vacunarnos y dar ejemplo, por supuesto”.