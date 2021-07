Le preguntan a Andrea Levy si tiene algo con Martínez-Almeida y no deja ninguna duda

Andrea Levy es la protagonista este viernes de un extenso y amplio reportaje en Vanitatis. El medio ha pasado 24 horas con la concejala del Ayuntamiento de Madrid y la política del PP ha hablado prácticamente de todo.

Además de hablar de larga jornada laboral como la responsable de la Cultura en la capital, Levy ha hablado también de sus relaciones personales y más concretamente de su vida sentimental.

″¿Cuántos novios te han buscado en el último año?”, le han preguntado a la política, que ha respondido que “algunos” pero que se lo toma con “humor”.

“Hay que desmontar el mito que hay a mi alrededor. De lo que dicen no hay ni la mitad de verdad. Pero, bueno, no han acertado. La gente que me busca novios está un poco despistada”, ha afirmado.

“Con Almeida entonces nada…”, le han repreguntado. La relación de amistad entre el alcalde de Madrid y la delegada de Cultura ha dado pie a comentarios de este tipo. Eso sí, Levy ha dejado claro que no tiene nada de nada con él.

“Me gusta mucho este mito que se ha formado alrededor de Almeida por estar los dos solteros en Cibeles, pero hay un poco de gracia para ver cuál es el primero que se casa. Nos incordiamos mucho el uno al otro: “Te he visto que miras mucho a tal” o “te vi el otro día con el otro…”. Él siempre se fija y me pregunta, y él liga también. Está muy ligón. Pero no, no hay nada (ni habrá) entre nosotros”, ha señalado Levy.