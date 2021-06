Le preguntan a Fernando Simón si iría a 'Supervivientes' y da la respuesta que nadie espera

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Fernando Simón, en la rueda de prensa de Moncloa del jueves 13 de agosto de 2020.

Fernando Simón es uno de los rostros más populares de España y, por lo que parece, muy a su pesar. El epidemiólogo y director del CCAES lleva un año y medio siendo el rostro de la pandemia y tratando de dar soluciones a los problemas que iban surgiendo día a día.

El experto ha concedido ahora una entrevista a Buenismo Bien, el programa de Manuel Burque y de Quique Peinado en la Cadena SER, en el que ha hablado de cómo ha vivido él esta crisis y en el que ha tenido tiempo para hablar de temas más mundanos.

El epidemiólogo ha hablado de la labor que desarrolló como médico en África y lo mucho que ese trabajo le llenaba, también ha explicado que si le ofrecen un proyecto atractivo no le importaría volver a trabajar en un país en desarrollo.

“Ahora mismo, si hablas desde el corazón, volverías al trabajo humanitario pero la fama que tienes ahora mismo va a hacer que te ofrezcan Supervivientes”, le ha espetado Burque, sacando una sonrisa al experto.

“Igual al de Adán y Eva mejor”, ha dicho Simón en tono de humor sorprendiendo a todos y provocando una sonora carcajada de los presentadores. En este programa, que se emitía en Cuatro, los participantes tenían que ir desnudos por una especie de isla desierta para encontrar el amor.

“Igual en el de Supervivientes los aplastas a todos, también te digo. Ganas de calle. ¿Te han ofrecido algo?”, ha querido saber Burque. “No, no creo que me lo ofrezcan. Yo creo que la gente sabe que no voy a ir”, ha sentenciado.