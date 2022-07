Le preguntan a María Jesús Montero por Yolanda Díaz y su respuesta no puede ser más clara

Europa Press News via Getty Images

“Lo que me pide es un impulso añadido al PSOE en un año en clave electoral”, afirma Montero, que se muestra convencida de que su partido podrá dar vuelta a las encuestas que dan por delante al PP e incluso se atreve a aventurar una doble victoria electoral socialista, tanto en las municipales y autonómicas como en las generales.

Sobre por qué no llegan a la ciudadanía, Montero afirma que tienen que “combatir ese ruido que impide que las políticas transformadoras lleguen y que hace que a la gente le parezca que los que nos dedicamos a la cosa pública somos marcianos”.

Pero la ministra de Hacienda considera “un error que se subraye lo que nos diferencia, porque en el 99% desarrollamos una agenda que no tiene discusión ni para uno ni para otro”.

Montero cree que con Díaz no sólo comparte “proyecto político” sino “también aficiones, gustos”. “Nos caemos bien”, agrega. “Eso ayuda mucho y permite salvar situaciones aparentemente muy complicadas”, indica.

Una de esas medidas es el impuesto a las energéticas y a los bancos, que no ha sentado nada bien en el sector. “Pero muchos empresarios te dicen en privado, aunque no se atreven a decirlo públicamente para no salir señalados, que a ellos les parece bien contribuir más y ayudar a un reparto social de la riqueza”, asegura Montero.