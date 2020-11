Le preguntan a Zapatero por Juan Carlos I y su reacción es inesperada: mira cuánto tarda en responder

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado este lunes en Al Rojo Vivo, el programa de Antonio García Ferreras en laSexta, y ha hecho un repaso de la actualidad política del país.

Zapatero ha hablado de la crisis del coronavirus, de Venezuela, de las elecciones en Estados Unidos y, entre otras cosas, de la situación de Juan Carlos I, exiliado en estos momentos en los Emiratos Árabes tras varios escándalos.

La última noticia, publicada por El Confidencial, señala que la Fundación Zagatka, una sociedad investigada por la justicia y usada presuntamente por el rey emérito para ocultar el cobro de comisiones ilegales de diversos proyectos e inversiones, recibió 6,5 millones de euros en cinco transferencias anónimas a una de las cuentas que tiene en Suiza, un paraíso fiscal.

Sobre el exilio de Juan Carlos I ha sido preguntado Zapatero en laSexta. ”¿Usted entiende ese exilio del rey emérito?”, le ha preguntado al presidente la periodista.

Y el exdirigente del PSOE ha tardado más de cinco segundos en responder a la cuestión: “Debo decir que a mí me sorprendió pero también debo, porque he estado donde he estado, he sido presidente del Gobierno, hay veces que existen razones que están tan sólo en las manos de unas pocas personas, de las que más responsabilidades tienen en un país. Y, a lo mejor, permanecen un tiempo en esas pocas manos”.

Zapatero ha señalado que tiene “un margen de compresión” para entender por qué el rey Juan Carlos I se ha tenido que ir de España: “A lo mejor hay algún argumento que no conozco y que aconsejara que el rey emérito no estuviera aquí. Debo decir que a mí me sorprendió”.