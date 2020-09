Le preguntan cómo está y su respuesta va camino de hacer historia en Twitter: 160.000 'me gusta' y subiendo

Los mensajes de WhatsApp tienen a tener una gran acogida en Twitter, especialmente cuando uno de los tuiteros se lía y acaba por dejar respuestas para la historia.

El tuitero Rolita publicó este lunes los cuatro mensajes con los que respondió a un simple cómo estás. “Cuando me habla la que me gusta y me pongo nervioso”, dijo.

“Bien... como una empanada de pollo”, contestó directamente el tuitero, que tras ver que la última parte de la respuesta podía jugarle una mala pasada decidió explicarse: “O sea, estoy comiendo una empanada de pollo”.

“No es que me vaya bien como una empanada. No sé si a las empanadas les va bien. Ojalá que sí”, añadió en otros dos mensajes para salir del paso.