Le preguntan por el pasaporte covid y su respuesta es mundial: lleva más de 10.000 me gusta

La situación recuerda a la que vivió este lunes una reportera de El Programa de Ana Rosa, que también se desplazó a la terraza de un bar para conocer la opinión de los clientes sobre el pasaporte covid.

Allí se acercó a un hombre que dio una respuesta que ni la periodista ni quienes estaban en el plató del programa podían imaginarse. “Buenos días, ¿a usted le han pedido el pasaporte covid?”, quiso saber la informadora.

“No he entrado dentro, pero de todas formas si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente. No voy a entrar en ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, que no sanitaria”, afirmó.

La reportera se quedó un tanto descolocada hasta que acertó a decir: “Bueno, vaya por dios. Cada uno piensa como quiere”.