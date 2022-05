Le preguntan qué vino mandaría a Feijóo y García-Page responde sin dudar

El presidente manchego ha afirmado que conoce a Alberto Núñez Feijóo desde hace tiempo y no va a cambiar su opinión al respecto. Aún así ha asegurado que “Feijóo y Sánchez creen que hay que llegar a espacios de consejo” y ha recordado que eso no es nada fácil: ”¡Insultarse está tirado! Llegar a acuerdos es lo difícil”.

Y ha añadido en seguida: “Tengo que decir que él me mandó Ribeiro”. El periodista ha inquirido entonces si estaba bueno y García-Page no ha dudado en decir que “está muy bien también”. “En España se come y se bebe bien en todos los sitios”, ha concluido.