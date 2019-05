La lección de este jornalero extremeño despedido por reclamar mejores condiciones laborales

Raúl, un jornalero extremeño que trabajaba recolectando fruta, es el protagonista de toda una lección de lucha obrera en Twitter, donde su mensaje ha sido compartido por el usuario @alejandrosanmo.

El vídeo con su mensaje al resto de sus compañeros y, por extensión, al resto de trabajadores, acumula en pocas horas más de 70.000 visualizaciones.

El motivo: ha sido despedido por reclamar a su empresa mejores condiciones laborales.

Este es el mensaje de este jornalero:

“Hola, soy Raúl, uno de los miles de trabajadores que están en el campo extremeño sacando fruto. Y hoy me han echado a la calle por culpa de esto, de la tijera. Esta tijera es mía y la he pagado con mi dinero. Resulta que tenemos que llevarla a la finca para cortar las ramitas secas. Y hoy le han echado la bronca a unos compañeros porque uno no la tenía, al otro se le ha olvidado. Y he saltado, no he podido aguantarme. Me he quitado la tijera, la he guardado en mi mochila y he dicho: mi tijera no sale de la mochila, me tenéis que dar una vosotros, o sea, la empresa. Y me ha dicho el encargado: no, no, no, aquí la tijera la traéis de casa, aquí la empresa no da nada. Y digo, pues mi tijera no sale de la mochila. Pues para la casa. Y despedido estoy.

Pero la historia no es esa. La historia es que, en el campo extremeño, o solucionamos nosotros los problemas, los que sudamos ahí, o nadie nos los va a solucionar. No va a venir un grupo inversor de Japón o de Frankfurt a solucionarnos o a sacarnos las castañas del fuego.

Así que, nada, os pido que por lo menos vosotros en vuestro trabajo levantéis la voz y os quejéis. Que a lo mejor no conseguimos nada o a lo mejor sí. Y puede ser que dentro de unos años nos den tijeras e incluso vivamos mejor. Parece una tontería lo de las tijeras, que hay 700 cosas peores, pero hay que quejarse. Si no nos quejamos, no conseguimos nada. Un abrazo a todos”.