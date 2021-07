Lecciones aprendidas del último verano (y otras que no) para afrontar el presente en plena quinta ola

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Jóvenes haciendo botellón en la playa de Barcelona.

Los meses posteriores a la época estival el pasado año, con la llegada del buen tiempo después de semanas de encierro y el exceso de confianza tras la relajación de las restricciones, fueron la viva imagen del retroceso. Esta vez, la ola se está produciendo en mitad del verano y no al inicio, como en aquel entonces, destaca Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS. “Y todavía no hemos entendido que para interrumpirla no basta únicamente con la vacunación”, resalta. “Es importante, pero no va a ser la salida a corto plazo para frenar los contagios entre la población más joven”, precisa. “Aun vacunando a todo este grupo, no tendríamos un efecto real protector visible hasta pasados 30 o 40 días”.

Para David Bernardo, doctor en Inmunología por la Universidad de Valladolid, una falta de control todavía mayor puede derivar en que la mortalidad sostenida en “meseta”, de nuevo comience a subir.