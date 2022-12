‘Lectura fácil’, la dificultad para escribir con sujeto, verbo y predicado

Un reto que ya se ha visto superar a Iñaki Rikarte en la sala pequeña del Valle-Inclán con Supernormales . Comedia que vuelve del 28 abril al 28 de mayo del 2023, fecha que los que no la han visto deberían poner en sus calendarios teatrales. Y que también superó Lucía Miranda en Alicias buscan maravillas con su protagonista Anna Marchessi . Quien también forma parte del elenco de Supernormales y era una de las protagonistas Campeones la popular película española. Además de participar en la serie Fácil de Movistar+ , basada también en la novela Lectura Fácil como la obra de teatro. Vamos que lleva un carrerón.

En ese espacio casi vacío transcurre la historia de la inteligente Ángeles y sus tres primas. Las cuatro habitan en un piso tutelado de la Comunidad de Madrid. Lugar en el que pueden vivir en libertad supervisada o vigilada, siempre y cuando cumplan con unos mínimos de limpieza y decoro. Es decir, se vuelvan normales, aunque ellas saben que no lo son.

Esta vida tutelada la pone en riesgo una de ellas. Marga. Una mujer deprimida por la situación en la que vive, al verse reflejada en sus primas, y que encuentra en el sexo con cualquiera, hasta con el pico de una mesa, y en cualquier momento y lugar la forma de superar puntualmente esa depresión. Papel en el que la actriz Carlota Gaviño no brilla como en otras ocasiones.

Línea argumental que permite la sucesión de escenas. Mostradas como cuando un colega que está flipao con una novela o una serie, te cuenta escenas para justificar que lo leas o la veas. Algo que hace mientras os tomáis unas cañas. Lo que provoca unas risas o una reflexión tópica cuando no te deja indiferente mientras tratas de pinchar una aceituna con un palillo entre trago y trago. Reacciones que se ven en el patio de butacas.

Y no, no es que esté mal lo que se está viendo. Claro que tiene su interés lo que se cuenta. Desde cómo el poder se ejerce con el lenguaje. Tan bien explicado a partir de la Gramática de Nebrija y su expansión por el imperio español, como la manera que los Reyes Católicos encontraron para imponer una forma de pensar y ver el mundo. Hasta la manera en la que ese mismo lenguaje se convierte en barrera que impide no ya la integración sino la posibilidad de entender y, por tanto, de defenderse o de tomar decisiones por uno mismo.