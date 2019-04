Me llamo Marta. Me gano la vida como comunicadora económica y humorista. Aunque mi curriculum vitae advierte que supuestamente sé de otras cosas, es en la comunicación donde he encontrado la felicidad por partida doble: me gusta y me pagan por ello. De aquí extraemos la primera conclusión: me gusta ganar dinero. Esto lo digo porque me acompaña una extraña sensación, debida a una falsa creencia que la derecha de este país ha convertido en mantra, que sostiene que si tienes una ideología en la que se antepone el bienestar del ser humano a la economía, eres un mal gestor económico, y por tanto desprecias el dinero. Nada más lejos de la realidad. Los mayores porcentajes de endeudamiento y la mayor ineficiencia económica se han dado en gobiernos de derechas o neoliberales o liberales (a veces no sé cómo denominarlos puesto que ellos mismos hacen lo posible para confundirnos).

Creo que el mundo es un lugar cuya comprensión debería estar en el «haber» de todo el mundo. Salvo si eres banco, que está en el «debe». Es un chiste de economista sin gracia. Con todo esto supongo que se entenderá que este es un libro donde no voy a hablar con números. Solo con palabras. Si por un momento piensas que estás leyendo poesía, es posible que sea porque has sublimado tanto aprendizaje. No será mérito mío, sino de tu mente, que abarca mucho.

Un aviso: tal vez quedes en un vacío intelectual al cerrar la contraportada, pero lo que te garantizo es que te habrás reído y llorado por la rabia-dolor-impotencia-frustración-desazón y el resto de malas sensaciones que se tienen al en- tender un poquito mejor el mundo.

Quiero que saques tus conclusiones con información contada de otra forma. Con esas cositas en las que no es habitual que se ponga la tilde. Ya sabes, es mejor que no pensemos demasiado, no vaya a ser que vayamos a votar con una ligera idea de política, economía y demás detalles que definen nuestra vida. De transparencia, de momento, ni hablamos. He olvidado las veces que los españoles hemos votado en los últimos años: ¿se nos va a gastar la democracia de tanto usarla? ¿Es normal que siga habiendo tanta participación? ¿La hay porque una gran parte vamos a votar después de tomarnos una caña de más? Todas las respuestas tienen un único camino: el de hacernos sentir afortunados porque en España no hay alcoholímetro a pie de urna. No es broma; hay países en los que si llegas a un nivel de embriaguez, te prohíben votar. Sal a celebrarlo.

Otra cosa que me sorprende es ese momento en el que yo, mujer, economista (el genérico de economista acaba en «a» no en «o» porque viene del griego oikonomia, «administración de la casa») comento que voy a escribir un libro. Nótese que me parece bonito remarcar su etimología para que no se nos vaya la flapa con las raíces neutras. Me he parado a valorar esto con toda la intención. Retomo. En cuanto digo que voy a escribir un libro me preguntan si va a ser «de feminismo»: «Está muy de moda», me dicen, como diciendo «vendes como churros y a facturar». Esta afirmación, junto con la forma en la que algunas facciones políticas machistas han buscado la mercantilización del movimiento feminista para su propio interés, me repugna y siento algo similar a una patada en el bazo. Sacar rédito y aprovecharse de lo bonito de la transversalidad del movimiento feminista entra dentro de la necroeconomía.