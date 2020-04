Leer literatura en el fin del mundo

A pesar de su poca longitud, el relato de Cortázar es un mundo con sus propias reglas: hay un principio, un desarrollo y una finalidad. No entendido esto en el sentido estructural clásico. Hay que ver el relato como un ecosistema con su propio origen y un destino particular.

Quizá sea este “cliché” de seiscientas palabras más revelador de lo que a primera vista parece. No se trata solo de un juego del autor, una vuelta de tuerca para sorprender al lector ubicándolo en el interior de la trama y mostrando las posibilidades de la literatura; sino una declaración sobre su poder: leer no solo es imaginar, también es adentrarnos en un reflejo de la realidad que habitamos y sus posibilidades.

Por estos días muchas editoriales han regalado libros de sus catálogos para apoyar el confinamiento: Anagrama, Acantilado, Planeta, para nombrar algunas; otras han elaborado antologías para descarga gratuita; viene a mi mente Historias para animales escondidos, editada por la editorial hispano-canadiense Lugar Común y que puede descargarse en este enlace.

De este modo surge otra pregunta: ¿los libros son objetos de primera necesidad? No me veo sirviendo Guerra y paz en el centro de la mesa para comer sus mil trescientas páginas. Sin embargo, tampoco me imagino una vida sin ese espejo maravilloso, sin la posibilidad de frotar la bola de cristal que da cuenta de mi pasado, mi presente y mi futuro. La vida sin literatura sería más pobre. Me perdería de la riqueza ofrecida por ese ecosistema que retrata la humanidad, su destino y sus posibilidades. Leer es contemplar esta época, entender sus miedos, esperanzas y anhelos; abrir y cerrar muchas ventanas hacia el fin del mundo.