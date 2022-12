Inditex abre el mayor Lefties del mundo en España... y con una clara intención

SOPA Images via Getty Images

4.000 metros cuadrados ocupará el nuevo Lefties, la marca low cost de Inditex , que se inaugura este viernes, 9 de diciembre, en pleno centro de Madrid. No será un establecimiento más y su nombre da una pista: se llamará Lefties Digital Store Montera Madrid.

No faltarán las zonas temáticas en la tienda, donde tendrán cabida las principales colecciones cápsula, entre ellas The Puffer, Ugly X-MAS, NBA, Kappa, Now Collection, Party, Perfumería, Tecnología, Sportswear y Maternity.