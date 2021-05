Leguina, sobre su expediente de expulsión del PSOE: "Me la suda"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Joaquín Leguina, durante la presentación del manifiesto 'La España Que Reúne'

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha criticado este jueves duramente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de que el partido le abriese expediente de expulsión contra él y también contra el ex secretario general de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros.

“No me han llamado del partido, me ha llamado algún periodista. Como dicen los castizos, me la suda. Si soy culpable de este desastre, que venga dios y lo vea”, ha expresado Leguina en una entrevista en Onda Cero, tras ser cuestionado por la decisión de la Ejecutiva Federal socialista.