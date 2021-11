Leonor Lavado: así es la mujer de las mil voces

Eduardo Parra via Getty Images

Eduardo Parra via Getty Images La actriz Leonor Lavado en la presentación del programa 'Dicho y hecho' de RTVE.

Actriz, humorista e imitadora, la cordobesa Leonor Lavado ha triunfado en redes sociales con sus imitaciones a personajes famosos. Tras años de esfuerzo y dedicación, finalmente ha podido conseguir su sueño y dedicarse a lo que realmente le apasiona: el mundo de las imitaciones.

Leonor nació en un pueblo de Córdoba llamado Puente Genil. Desde muy pequeña tenía claro que actuar era su pasión y subirse a un escenario era algo que le llenaba. Tenía tan solo 8 años cuando comenzó a hacer teatros escolares y a los 13 empezó a asistir a grupos teatrales fuera del colegio.

Su vida y sus estudios estaban tomando el rumbo que siempre le había apasionado y a los 18 años fue a la universidad para estudiar la carrera de Historia del Arte. Además, cursó la licenciatura de Arte Dramático en la ESAD de Sevilla, un paso más para iniciarse en el mundo de la actuación.

“De pequeña ya imitaba a personajes de Disney y cantaba, incluso si alguna amiga de mi madre o alguna vecina hablaba de una forma peculiar, me gustaba imitarla”, explica la actriz. Leonor decidió viajar a Londres y estuvo trabajando allí un tiempo de algo que realmente no tenía nada que ver con lo suyo. Fue una época de vacío profesional y creativo para ella y al volver a España decidió que era el momento de luchar por sus sueños.

“Es verdad que había trabajado, me habían pagado por ello, pero no dejaba de ser un trabajo más y sentía que estaba perdiendo años de vida”, comenta. Lo de las imitaciones es algo más o menos reciente. Hace siete años decidió ponerse manos a la obra y subir a YouTube un vídeo imitando voces con la idea de conseguir llevarlo a Madrid y enseñárselo a representantes. “Yo quería ofrecer ese material en plan de: ‘Yo soy actriz, pero también soy imitadora y esto es lo que he sacado’”.

Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El vídeo comenzó a acumular visitas con rapidez: la primera hora ya contaba con 200 visualizaciones y la segunda ascendía a 800. El vídeo seguía creciendo y en apenas 24 horas ya acumulaba la cifra de 500.000 visitas. No fue necesario presentar su trabajo a representantes, el talento de Leonor había sido reconocido por muchos espectadores en YouTube y muchas cadenas de televisión comenzaron a contactar con ella al día siguiente.