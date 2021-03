Leonor Watling: "Nuestros políticos no son los más neuróticos"

Atresmedia/Amazon Prime Video Los actores Leonor Watling y Rafael Novoa, protagonistas de la serie 'La templanza'.

Ella ha trabajado en más de 40 películas a las órdenes de reputados directores de cine y él es una estrella en Colombia. Leonor Watling y Rafael Novoa forman la pareja protagonista de La Templanza, la serie basada en el libro homónimo de María Dueñas que llegará a Amazon Prime Video este viernes.

La ficción, un drama romántico del siglo XIX, recorre países como México, Cuba, España o Reino Unido. Este último, un territorio muy acorde para el papel de Watling, el de Soledad Montalvo —que pasa sus primeros capítulos en Londres—, dadas sus raíces británicas por parte de madre, como en el caso de Novoa en Latinoamérica. Los actores, además, encajan “físicamente bien en época”.

Un tópico en España: ¿Estáis preparados para las críticas a los acentos andaluces de la serie?

Leonor Watling.- No es algo casual. El equipo habló mucho sobre qué hacer con mi personaje, si en inglés debía tener acento español o si mantenía el de Jerez. Seguro que hay gente a la que no le gusta y otra a la que sí o le da igual.

Siempre son las mujeres las que alzan la voz por la desigualdad en la industria. ¿Los hombres lo tenéis más fácil en el mundo de la interpretación?

Rafael Novoa.- Hoy en día estamos a la par. No suelo pensar en eso, no comulgo con el machismo. Todos tenemos la mismas oportunidades en este aspecto, uno complementa al otro, solos no podríamos hacerlo. Leonor es mi otro trozo en la serie.

Eres cantante, actriz, cuentacuentos de audiolibros con nada menos que 350 personajes (Harry Potter)… ¿o eres más cuentista?

L.W.- Cuentista. Estoy leyendo un libro en el que me ha encantado una frase: “Yo cocino, no soy cocinera”. Yo canto, no soy cantante, actúo, no soy actriz, me identifico mucho con eso. Siento que soy una cuentista, si me dejan un cuento leo Harry Potter, si me dejan subo a un escenario y escribo canciones con Alejandro, si me dejan interpretar soy Soledad Montalvo.

¿Qué se escucha de España en Latinoamérica, especialmente en relación a la gestión de la pandemia?

R.N.- Es un problema global, lo que pasa allí repercute aquí, es como un espejo. Estamos todos en el mismo barco, la impresión es exactamente la misma. Todos esperamos poder salir adelante de la mejor manera. Tengo fe.

¿Por qué cuadras en este papel, más allá de tu trayectoria? ¿Porque tienes “mucho de británica”, porque puedes interpretar 350 personajes y no volverte loca y por tanto puedes trabajar en una serie con 130 actores?

L.W.- El productor de la serie me dijo —y me lo creí porque me venía muy bien creérmelo—, que le gustaba mucho porque, además de que tengo una cara antigua y físicamente encajo bien en época, tengo fuerza, dulzura y parezco sosegada de entrada, pero a la vez podía ser muy fuerte. Eso encaja con ese camino que recorre Soledad, que luego se empodera.

Hace años las telenovelas latinoamericanas eran las que más se emitían en España. Ahora las turcas os están comiendo terreno...

R.N.- No sabría decirte la razón, no soy muy consumidor de novelas turcas. Creo que la globalización ha permitido ver tal cantidad de cosas… a nosotros ahora nos llegan muchas producciones europeas. Enriquece culturalmente ver lo que se hace en otros países.

Has llegado a decir que tenemos los políticos más neuróticos del planeta. Con el follón que se ha montado en la Comunidad de Madrid, ¿lo reafirmas?

L.W.- (Extrañada) ¿Yo he dicho eso? No creo. Anda que no hay políticos en el planeta… Los nuestros no son los más neuróticos.

Pues no están las aguas precisamente calmadas en ese aspecto...

L.W.- (Fuerza los labios para obligarse a guardar silencio. Y ríe).