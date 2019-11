Les cares del 25 de novembre

Aquest article també està disponible en castellà.

He tornat a caure. Una altra mínima protuberància al terra i un altre cop desplomada sense remissió ni remei.

Aquesta vegada duia les mans a les butxaques de l’anorac; per tant, vaig caure de cara (i de genolls). Vaig recordar les bromes suscitades per l’acudit d’aquell amic de la infància que un dia, arran d’un accident amb una Vespa, explicava que mentre aterrava de cara s’anava dient «no hi posis les mans, no hi posis les mans, que te les trencaràs». Tenia raó. Sempre que pensis que és millor trencar-te la cara que un braç. Tot és qüestió de prioritats. En tot cas, els braços aquest cop em van quedar força indemnes.

La cara m’ha quedat que és un poema. Com si algú m’hagués clavat un ganxo a la mandíbula amb precisió i contundència, i després s’hagués rabejat apunyegant-me llavis i galta. De l’ull, més val ni parlar-ne, l’únic que en vull dir és que ¡que ben protegit que està!, ¡quin treball d’enginyeria la cara humana, quina meravella!

L’endemà, 25 de novembre —Dia contra les violències contra les dones des de 1981—, surto al carrer. Em va commoure i preocupar veure que —menys una senyora gran a l’autobús— la gent de la parada del bus, la gent amb qui em creuava, la del supermercat on vaig anar a comprar, quan em veia la cara, no trigava ni una mil.lèssima de segon a apartar-ne la mirada; feien veure que no em veien ni a mi, ni la cara i les seves circumstàncies.

Com que no fa ni quatre mesos que m’he trencat al braç, vaig poder comparar la reacció. Quan et trenques un braç, molta gent desconeguda, quan entres en un lloc, al carrer, al mercat, quan vas al cine —amable i considerada—, et pregunta què t’ha passat i sobretot, sobretot com t’ho has fet.

El 25 de novembre vaig poder comprovar en propi cos que si t’has trencat la cara, és possible que es dedueixi que potser te l’han trencada i també vaig poder constatar com arriba a molestar, a incomodar —en certa manera, a trastornar— la visió d’una possible víctima de violència masclista.

Més val no preguntar, més val no saber, més val fer veure que no ho veus, més val mirar cap a un altre cantó. (No escoltar, no sentir, en definitiva, els crits del pis del costat.) Una invisibilització en tota regla; per tant, un menysteniment. Un rentar-se les mans amb tots els ets i uts. Un petit exemple del que passa amb les dones maltractades.