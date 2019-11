Les Cols, sensibilidad y alma

Hace poco he regresado de un viaje a Copenhague y he entendido por qué esta ciudad es la que más restaurantes acapara en la lista de los 120 mejores restaurantes del mundo, donde además de Noma y Geranium, actualmente en el top 5, también se cuelan Relae, Kadeau, Amass y 108, además de algún otro restaurante que está a la espera de entrar, como es The Alchemist de Rasmus Munk... todo ello en una ciudad de apenas un millón de habitantes.

Les Cols reúne muchas de las bondades que he observado en algunos de estos restaurantes. La primera de ellas es el compromiso con la sostenibilidad, un debate polémico, porque realmente no sé si estos restaurantes tienen que ser un ejemplo para la sociedad y sacrificar parte de su excelencia... no lo tengo claro, pero parece que es un movimiento imparable. Les Cols cuenta con un huerto de donde saca el grueso de las materias primas de su menú, donde ensalzaban todas las virtudes del Vall de Bianya y algunas que ellos mismos han conseguido recuperar, como el cereal del alforfón.

El restaurante está situado en una masía con siglos de historia, donde Fina Puigdevall residió con su familia y que aún habita su madre en la planta superior. En la parte baja de la misma, espacio destinado con anterioridad a los animales está el restaurante, en un proyecto de RCR Arquitectes que ganaron el premio Pritzker en 2017, el Nobel de la arquitectura, donde buscan que la luz entre en un espacio que antes no la necesitaba.