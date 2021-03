Lesbianas de película, benditas sean

Es curiosa la tendencia a traducir el título de películas que narran amores de mujeres homosexuales —sobre lesbianas, vaya— como Entre nosotras. De este modo tradujeron la magnífica y refrescante Coup de foudre (Francia, 1982) de la estupenda directora Diane Kurys . Actualmente han traducido así Deux de Filippo Meneghetti (Francia, 2019). Traducción que las presenta como si vivieran al margen y apartadas del resto del mundo, recluidas en un mundo propio y limitado; quizás por eso no traducen como Entre nosotros filmes de homosexuales masculinos.

Porque Deux es una película tópica. En primer lugar —como es habitual cuando el amor entre mujeres no tiene como objetivo calentar la líbido masculina—, presenta el amor entre mujeres a partir sobre todo de la ternura —por cierto, que nunca falte—, muestra un amor exento, o casi, de sexualidad.

Si esto ocurre incluso en filmes que no hablan de viejas o de ancianas sino de mujeres maduras como el fallido Los chicos están bien (EEUU, 2010) de Lisa Chodolenko —directora de la maravillosa High Art (EEUU, 1998)—, porque en Los chicos están bien (los «chicos» son una chica y un chico) las protagonistas, otras actrices de cuidado, Annette Bening y Julianne Moore no hacen el amor ni una sola vez.

No debe extrañar, pues, que la sexualidad no comparezca en una película protagonizada por dos viejas: Chevallier nació en 1949 y Sukowa en 1950. Si ya es difícil en general abordar la sexualidad femenina cuando no sirve de espejo para la masculina, pensar que la sexualidad femenina va bastante más allá de los 72 años es propio sólo de mentes bien abiertas —y de lesbianas—.

En segundo lugar, era y es, en algunas obras todavía, otro tópico en la literatura, en el cine, castigar duramente a las mujeres que se salen de los papeles prescritos por el patriarcado; en especial las que desafían a la heterosexualidad. Se fundamenta en siglos de tradición masculina. Por lo tanto hasta hace muy poco, eran escasas las novelas y las películas de lesbianas que simplemente acababan bien. Las dos de Deux, cada una a su manera, son castigadas con el severo derrame cerebral de una de ellas.