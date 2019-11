Un diario de orgasmos o la quema de un convento: historias lesbianas que rompieron moldes

La malagueña empezó a recopilar información por un motivo personal: la necesidad de referentes. “Salí del armario muy joven, con 15 años, y me di cuenta de que no conocía ninguna mujer de la historia que fuese lesbiana o bisexual más allá de Safo o Virginia Woolf”, cuenta. “Por entonces los conceptos ‘lesbianas’ e ‘historia’ ni siquiera se tocaban en mi cabeza”.

Amigas intensas que podían besarse en público

El machismo imperante durante esos siglos y la idea de que las mujeres no tenían deseo sexual hicieron que la homosexualidad femenina no estuviese criminalizada por lo que no vivieron una represión penal. “Hoy entendemos la represión de forma diferente. Hay algunas que se fueron totalmente de rositas, pero otras como Anne Lister sí que sufrieron. No fue por hacer vida con otra mujer, sino por su apariencia masculina. Solo por eso sufrió muchísimo. Fue acosada y estuvo amenazada, especialmente cuando se fue a vivir con su mujer”, señala.