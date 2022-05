Una pierna a cada lado (en la muerte de Lester Piggott)

Justificando aquello de “eres más aburrido que un domingo inglés”, hubo un tiempo en que en estos no se disputaban carreras en el Reino Unido. El Derby de Epson, sagrado día del turf, se dirimía en un currante martes. Esa circunstancia permitía que las mejores fustas de la isla compitieran en nuestras domingueras carreras.

Así fue como pudimos admirar en el selectivo césped de La Zarzuela al mitificado e irrepetible Lester Piggott, que acaba de colgar la fusta. La mala nueva me la dio ayer Fernando (Savater, quién si no) en la primera carrera. “¿Te quieres creer, Abraham, que ya son varios los que me han llamado para darme el pésame?”